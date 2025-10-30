◇第50回社会人野球日本選手権大会第2日・1回戦Honda熊本7-2日本製鉄東海REX（2025年10月29日京セラドーム）Honda熊本は同点の8回から計5得点で突き放し、準優勝した23年以来2年ぶりの初戦突破を決めた。神村学園（鹿児島）出身で高卒1年目の正林輝大は、9回無死一塁で代走として二大大会初出場。適時打で本塁に生還し、「少し緊張した」と振り返った。高校通算23発の長距離砲は、昨秋ドラフト会議で指名漏れ。今年5月の