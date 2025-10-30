◇第50回社会人野球日本選手権大会第2日・1回戦JFE西日本3-2北海道ガス（2025年10月29日京セラドーム）JFE西日本は新人右腕の長野健大が6回2/3、1失点（自責0）と好投して3年連続の初戦突破に導いた。直球は大半が140キロ台中盤ながらカットボールを生かして最少失点に抑え、「リズムよく打たせるタイプ。調子が悪いなりの投球はできた」とうなずいた。天理大出身で、入社1年目の今年から主戦投手を担う技巧派。「プロを