クオッカの「持ち運べる1週間お薬カレンダー」薬の飲み忘れや飲み間違いを防ぐ「お薬カレンダー」が注目されている。旅行に便利な持ち運びできるタイプのほか、アラーム機能やライト付き、小分けのプラスチックケースで管理できる製品がある。【共同通信＝増井杏菜記者】介護や防災用品を手がけるクオッカ（奈良県桜井市）の「持ち運べる1週間お薬カレンダー」は、折り畳み式だ。旅行や入院、災害時の避難所といった場所へ手軽