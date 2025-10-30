ドジャースは２８日（日本時間２９日）に本拠地ロサンゼルスで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦に２―６で敗北。対戦成績は２勝２敗の五分となり、ドジャー・スタジアムで連覇の瞬間を迎える可能性は消滅した。一方、欧米メディアの関心は球場内全体に広がり、あろうことか英国王室やハリウッド俳優のセレブたちも?とばっちり?を受ける事態となっている。記念星はお預けだ。ＷＳ初登板初先発となった