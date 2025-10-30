阪神はソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ」第４戦（２９日＝甲子園）に２―３で敗れ、アレよアレよの３連敗。対戦成績は１勝３敗となり、とうとうシリーズ王手をかけられた。晩秋の寒空のように冷え込んだ虎打線は、シリーズ４戦合計６得点と依然低調なまま。ここまで来たらマグレでもええから誰か打っておくれ…。２年前に飛び出した伝説的アーチをもう一度――。真綿で首を締められるようなジリジリとした試合展開に