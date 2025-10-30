公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、その後釈放された活動休止中の「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」草間リチャード敬太（２９）の復帰が見通せなくなっている。同グループと関西ジュニアの西村拓哉が主演している映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」の公開延期が２８日に発表。当初は来年１月９日に公開予定だった。東宝の公式サイトによると「諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期することといたしました