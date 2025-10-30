イギリスでは、ハロウィンに猫や犬に仮装させる飼い主は、懲役刑に科される可能性があるという。2006年にイングランドとウェールズで制定された動物福祉法で、飼い主はペットの健康と福祉を保護する法的義務を負っており、「不必要な苦痛」を与える行為は、罰金、動物飼育禁止、さらには懲役刑につながることもあるそうだ。複数の動物保護団体が、動物に衣装を着せる行為がストレスや不快感、さらには身体的損傷を引き起こす恐れが