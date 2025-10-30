来季、１４年ぶりの日本一を目指す巨人は２９日、東京・稲城市のＧタウンとＧ球場室内練習場で秋季キャンプをスタートさせた。円陣では阿部慎之助監督（４６）が「こんな時に集合している場合じゃない」と日本シリーズ期間の再始動に悔しさと、来季への決意を示した。リーグ３位からの逆襲、Ｖ奪回へテーマは「鍛錬の秋」。課題の守備力強化へ初日からシートノックを行い、実戦的な打撃や打ち込みなども含め約８時間の猛練習を行