オリックス・平野佳寿投手（４１）が「コーチデビュー」を果たした。来季からコーチ兼任となる右腕は２９日、大阪・舞洲の秋季練習で初指導。「やっぱりコーチと選手とでは違う。今日一日でも、考えることがいろいろあった」と、充実の初日を振り返った。現役投手らしく、いきなり精力的に動き回った。午前中は、室内練習場で投手陣の守備練習をチェック。「先輩を見て、勉強させてもらいながら」と厚沢、比嘉両１軍投手コーチ