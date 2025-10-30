オリックス・才木海翔投手（２５）が近日中に右肘の手術を受けることが２９日、分かった。シーズン終盤から抱えていた不安を取り除くための措置。来季開幕には間に合う見通し。育成出身の３年目右腕。今季は６月１４日に初昇格し、一度も登録抹消されることなくシーズンを完走した。主に勝ちパターンの一角として３８試合に登板。プロ初勝利を含む２勝（１敗）を挙げ、１１ホールド４セーブ、防御率１・８７と自己最高の成績を