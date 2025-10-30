オリックスは２９日、大阪・舞洲の球団施設で、宇田川優希投手（２６）に来季の支配下契約を結ばないと通告した。５年目の今季は３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、１軍未登板。球団からは育成契約が打診される見込みだ。通算７８試合で６勝３敗２６ホールド２セーブ、防御率１・５８。２３年ＷＢＣ日本代表の右腕は「この１年はリハビリを頑張って、来年に向けてやっていた。育成契約なので、（けれども）やっぱりやるこ