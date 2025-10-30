◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２８日（日本時間２９日）のワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝２敗となった。「１番・投手、指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、３回にゲレロに逆転２ランを浴びると、１―２の７回に無死二、三塁で降板。後