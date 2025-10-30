【ニューヨーク共同】米マイクロソフト（MS）は29日、クラウドサービス「アジュール」で障害が発生し、業務用ソフト「マイクロソフト365」などが一時使えなくなったと明らかにした。複数の企業の業務に影響が出たとみられる。