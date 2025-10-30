31日に放送される読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）で、広島テレビの井上沙恵アナウンサーが出演すると、30日に発表された。【写真】似てる？”姉妹説”もささやかれる西尾桃アナ＆井上沙恵アナ今年の7月で20年目に突入した『情報ライブ ミヤネ屋』。今春から入社3年目の西尾桃アナウンサーがMCに加わり、さらにパワーアップした。10月から、月イチの金曜日にNNN系列のアナウ