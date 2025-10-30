札幌・中央警察署は2025年10月29日、窃盗の疑いで札幌市白石区に住む無職の女（53）を逮捕しました。女は7月6日午前10時30分ごろ、札幌市中央区北5条西3丁目のアウトドア用品店で、ジャケット1着ほか7点（販売価格合計8万6130円）を盗んだ疑いがもたれています。被害が発生した翌日、店の店長から「商品の在庫が合わず、防犯カメラを確認したら万引き被害にあっていることが分かった」と通報がありました。警察によりますと、ジャ