「第35回埼玉新聞栄冠賞」（S3）が29日、浦和競馬場で行われた。南関転入初戦の1番人気スレイマンが4馬身差で圧勝。重賞初制覇を成し遂げた。同馬には「第46回浦和記念」（Jpn2、11月26日、浦和2000メートル）の優先出走権が与えられた。3冠牝馬ジェンティルドンナを姉に持つ良血が新天地で輝きを放った。「物凄い重厚感のある素晴らしい背中だった」。レース前、御神本はスレイマンの能力を感じ取った。その感覚は間違いでは