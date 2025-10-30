モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が29日深夜に放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。初デートでドン引きした男性の行動を明かした。今回は「クズ男の思考クイズ」と題して放送され、街頭インタビューされた女性たちの「クズ男」エピソードから問題が出題された。スタジオトークで岡田は「クズかどうかわからないですけど…」と前置きしつつ「初デートで和食屋さんで座敷のところに行っ