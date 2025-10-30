モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップのラウンド16で、２連覇を狙うU-17北朝鮮女子代表はホスト国のモロッコと対戦。６−１の圧勝を飾り、世界を驚かせた。強さが際立つ前回女王とは対照的に、韓国はアジア勢で唯一のグループステージ敗退。１分け２敗と１勝もできず、１得点７失点と散々だった。この結果を受け、韓国メディアは両国の差を嘆いている。『SPOTV NEWS』は「北朝鮮は韓国より上だ。ワールドカップで準々決