国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）へ物資を届ける、日本の新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機が３０日午前０時５８分頃、ＩＳＳに到着した。食料や水などの物資を積んだＨＴＶ―Ｘは２６日、鹿児島県の種子島宇宙センターから主力ロケット「Ｈ３」７号機で打ち上げられていた。高度約２００〜３００キロの軌道に投入され、地球を周回しながら高度約４００キロまで上昇してきた。ＨＴＶ―ＸはＩＳＳに接近し、滞在中の油井亀美也