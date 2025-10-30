東京都心では、今日30日午前4時20分の気温が9.9℃となり、今シーズン、初めて気温が10℃を下回りました。東京都心で今シーズン初めて気温10℃以下今日30日は、関東では上空の寒気や放射冷却の影響で冷え込みが強まっています。東京都心では、午前4時20分の気温が9.9℃となり、今シーズン、初めて気温が10℃を下回りました。なお、昨シーズン、東京で初めて10℃を下回ったのは11月8日(最低気温8.2℃)でした。このほか横浜市や水戸市