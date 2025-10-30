日本オリンピック委員会（JOC）は来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪開幕まで100日となった29日、東京都内で日本選手団が表彰式などで着用する公式スポーツウエアなどを発表した。アシックスが制作したウエアは24年パリ五輪と同様に基調カラーに日の出をイメージした「サンライズレッド」が取り入れられ、流水文様を模したデザインが施された。会見に出席した22年北京五輪でスピードスケート男子500メートル銅