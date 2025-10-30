¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè16²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥­¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤¬29Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷»Ò¤È¾­ÍèÀ­Ë­¤«¤Ê¼ã¼ê¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë6Æü´Ö¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2ÆüÌÜ¤ÏÎ¶ÅÄ¿¿Çò¡Ê19¡á»°½Å¡Ë¤À¡£Î¶ÅÄ¤Ï5·î¤ÎÄÅ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤­¤ÊÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤Îº¢¤«¤é¡È¤Ê¤ì¤è¡É¤Ã¤ÆÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ»¡£¡Ö»ä¤Ï¿Í¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì