ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は29日、2日目が終了した。きょう30日の3日目、注目レースは12Rだ。片岡が押し切る。機力は目立たないが、そこは持ち前のスタート力を駆使。先マイに持ち込めば寄せつけない。好素性機で気配のいい高倉が握って攻めて迫る。高田はスロー勢の動きを見て自在に浮上も。佐々木に踏ん張れる足がある。＜1＞片岡雅裕体感は悪くないけど、足はもう少し欲しい