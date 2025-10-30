俳優・アーティストの山田涼介が、12月5日公開の映画『ズートピア２』の新キャラクター、オオヤマネコのパウバートの日本版声優に決まった。山田はUS本社のオーディションを勝ち抜き、ディズニー作品初参加を果たす。【動画】0:40あたりに登場！山田涼介だと分かってからもう一度聞きたい、パウバートの声先日、日本版予告が公開され、未だ正体が明かされていないゲイリー以外の新キャラクターたちの“声”にも注目が集まっ