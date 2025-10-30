きのう夕方、群馬県沼田市の住宅の玄関前で男性がクマに襲われ、尻をかまれるなどしてけがをしました。きのう午後5時ごろ、沼田市の住宅から「玄関を開けたらクマがいて、夫がかじられた」と110番通報がありました。警察によりますと、住人の男性（69）が玄関の扉を開けて外に出たところ、体長およそ1メートルのクマに襲われたということです。被害にあった男性（69）「後ろからカサカサって変な音がして、振り向いたらクマが突進