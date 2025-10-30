Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３２）がディズニー・アニメーション「ズートピア２」（１２月５日公開）に登場する新キャラクター・オオヤマネコのパウバート役の日本版声優を演じることが２９日、分かった。ズートピアは動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園。山田が演じるのは創設者一族の御曹司で、柔和で社交的なパウバート。厳しいオーディションを勝ち抜き、ディズニー作品に初めて参加す