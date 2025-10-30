今年芸道５０年を迎えた歌手の細川たかし（７５）がこのほど、都内で合同取材会を開いた。１９７５年に「心のこり」でデビューし、これまでに「北酒場」「矢切の渡し」「望郷じょんから」などのヒット曲を連発。抜群の歌唱力とキャラクターで愛され、演歌界の大黒柱として圧倒的存在感を放っている。新曲「カムイ岬」を来年１月７日に発売し、同６〜２５日に大阪・新歌舞伎座で、同じ７５歳の梅沢富美男ともに新春特別公演を開催