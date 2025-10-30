フランスのルーブル美術館から宝飾品などが奪われた事件で、パリの検察は29日、先日逮捕した男2人が関与を一部認めていることを明らかにしました。ルーブル美術館で発生した宝飾品などの盗難事件で、パリの検察は29日、会見を行い、25日に逮捕した男2人が関与を一部認めていると発表しました。検察によりますと、2人は犯行後、いまだ逃走を続けているほかの2人と合流し、2台のスクーターで逃走した後、ほかの車両に乗り換えていま