【カイロ共同】世界保健機関（WHO）は29日、内戦が続くアフリカ・スーダン西部の病院で患者ら460人以上が殺害されたとの報告を受けたと発表した。国軍と戦闘を続ける準軍事組織、即応支援部隊（RSF）が実行したとみられる。