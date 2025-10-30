高校では新聞委員会だった小説家の村上春樹兵庫県の県都・神戸市にある県立の高校だ。各方面で活躍する卒業生がたくさん巣立っており、ネットワークの重厚さを誇る。関西にある公立高校では、五指に入る伝統校だ。活躍ぶりが目立つ卒業生といえば、小説家の村上春樹が筆頭だろう。村上の作品は『ノルウェイの森』『海辺のカフカ』などが欧米、アジアなど世界五十数カ国以上で翻訳出版されている。世界に多くの愛読者がいるとい