【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ROIROMがイメージキャラクターとして起用された、日東紅茶“ミルクとけだすティーバッグ”と“ロイヤルミルクティー”の新WEBCM『あなたはどっちのミルクティー？』篇が公開された。 ■インタビュー＆メイキング映像も公開 本WEBCMでは、ROIROMの本多大夢と浜川路己が初の執事姿で登場。ひと息つこうとした主人公に、執事風の衣装をまとったふたり