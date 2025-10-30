Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）がディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」（12月5日公開）の日本版で声優を務める。声優は11年公開の映画「スマーフ」以来2回目で、ディズニー作品初参加。動物たちが人間のように暮らす夢の都市が舞台の物語で、16年公開の前作は興行収入76億円超えとなった。山田は、今作から登場するイケメン御曹司のオオヤマネコ・パウバート役で、米国本社によるオーディションで選ばれた