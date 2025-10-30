歌手生活50周年を迎えた細川たかし（75）が、スポーツ紙の合同インタビューに応じた。50年の歩みを振り返りながら、「いつまで歌い続けられるかが楽しみなんだ」と前を見据えた。1975年に24歳で「心のこり」でデビューしてからここまで声の衰えはないという。「ずっとお客さんの前で歌うことが一番。70歳過ぎてから少しパワーが出た」と自信を見せる。1学年年上の矢沢永吉（76）を引き合いに出し「永ちゃんも音を下げてないし