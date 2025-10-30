お笑いコンビ「ずん」飯尾和樹（56）が29日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。小学生から呼び捨てにされて注意しようとしたものの出来なかった理由を明かした。今回は「最新失敗しない住宅選びSP」と題して放送された。「芸能人や女性にオススメ“ストーカー保険”」の話題となり、飯尾は「俺もね、子供につけられて…俺の場合は尾行ね」と、ストーカーとは違うことを前置きして切り出した。