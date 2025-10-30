男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」が29日、全国ツアーの東京・LINECUBESHIBUYA公演を行った。新曲「星屑の譜―ウタ―」など全20曲を披露した。全員が39歳となる年で、リーダーの福田悠太（38）は「感謝（サンキュー）の年。皆いつもありがとう」と話した。来年は結成15周年。辰巳雄大（38）は「これからも僕ららしく楽しんで、イチゴちゃん（15周年）を皆で迎えましょう！」と力強く語り、福田も「デッカい花火を打ち上げられるよ