JO1の最新シングル「Handz In My Pocket」が、30日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算10作目となる1位を獲得した。【動画】JO1「Handz In My Pocket」MV本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」において初週50.5万枚を売り上げ初登場1位。同日付「週間デジタルアルバムランキング」では、そのシングル各形態収録曲などを収めたスペシャルエディションが1位となっており、オリコン週間音