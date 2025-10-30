TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『Starkissed』が、30日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で自己最高ポイントを記録し、1位を獲得した。【動画】本田響矢の“晴れやかな笑顔”がマッチ！TOMORROW X TOGETHERの新MV週間ポイントは2025年8月4日付『The Star Chapter: TOGETHER』の31.3万PT（313,037PT）を上回る32.5万PT（324,962PT）で、海外アーティストでは今年度3位【※1】【※2】となった。合算アルバ