女優の芳根京子（28歳）が、岩塚製菓のロングセラー商品「味しらべ」の新CMに出演。11月1日より、「味しらべ中」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、「最近『やさしさがしみたな〜』と感じたエピソード」について語った。今回のCMに「甘じょっぱいが、やさしくしみる」というフレーズがあることにちなみ、撮影後のインタビューでは「芳根さんが最近『やさしさがしみたな〜』と感じたエピソードはありますか？」と