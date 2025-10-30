ＶＴｕｂｅｒの常闇（とこやみ）トワが２９日、東京・有明アリーナで「ＴｏｋｏｙａｍｉＴｏｗａ２ｎｄＬｉｖｅ“ＳＨＩＮｉｅｒ”」を開催した。持ち前のロックを目いっぱい響かせた。「ライブタイトルの『ＳＨＩＮｉｅｒ』は、光るとか輝くという意味。みんなの心を輝かせるようなライブにしていきます」。そう宣言した通り、ハイテンポな活気ある曲を中心に歌唱。約２時間にわたってファンのボルテージをＭＡＸに保