４人組グループ「ふぉ〜ゆ〜」が２９日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで全国ツアー「４Ｕ．ＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５３９×４＝イイコロ」（５会場１１公演）の渋谷公演初日を迎えた。過去最多となる２万４５００人を総動員。ロックテイストの衣装で登場した越岡裕貴（３９）は「いらっしゃいませ！」と呼びかけた。新曲「星屑の譜―ウタ―」など全２０曲を披露した。ＭＣでは居酒屋風のセットを取り入れ