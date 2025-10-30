芸道５０年を迎えている演歌歌手の細川たかし（７５）がこのほど、スポーツ報知などの取材に応じ、自身の歩みを振り返った。１９７５年４月に「心のこり」でデビュー。「当時と心境はそんなに変わらない」と話しつつも、５０年続けてこられた原動力について「１年を通してお客様の前で真剣に声を出すということが原動力。歌わないとだめだと思います」と、歌い手としての自負を語った。来年１月には故郷・北海道が舞台の新曲