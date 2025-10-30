Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介（３２）が、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア２」（１２月５日公開）で、新キャラクター・オオヤマネコ役の日本版声優を務めることが２９日、分かった。ディズニー作品初参加となる。動物たちが人間のように暮らす楽園「ズートピア」を舞台にした物語の９年ぶりとなる続編。山田は、米国本社の厳選なオーディションを勝ち抜き、イケメン御曹司のオオヤマネコ・パウバート役を