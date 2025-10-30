ソフトバンクがＣＰＢＬ（台湾プロ野球）の味全・徐若熈（シュー・ルオシー）投手（２４）を本格調査していることが２９日、分かった。先発陣の強化を目指し、最速１５８キロ右腕に熱視線。この日、ＣＰＢＬから徐が海外移籍制度（ＦＡ）を申請したことが公示された。今季はモイネロ、有原、上沢、大関の４人が２ケタ勝利をクリア。味全でエースを務める徐は、戦力に厚みを加えるには文句なしの存在だ。今季は１９試合で５勝７