映画『ズートピア2』が12月5日(金)より公開。新キャラクター、イケメン御曹司のオオヤマネコ・パウバート役の日本版声優に、山田涼介さんが決定しました！動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして、様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピ