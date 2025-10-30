巨大ハリケーン「メリッサ」がカリブ海の国々を襲い、これまでに30人以上が犠牲となっています。ハリケーン「メリッサ」は28日に、5段階のうち最も強い「カテゴリー5」の勢力を保ったままジャマイカに上陸しました。大西洋で史上最も強いハリケーンの一つとなり、最大瞬間風速は80メートルあまりに到達。その後、勢力を「カテゴリー3」に落とし、キューバにも上陸して北東に向かって進んでいます。アメリカのCNNによると、このハリ