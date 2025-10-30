フランスのルーブル美術館から宝飾品が奪われた事件で、逮捕された男2人が「事件への関与を一部認めている」ことが分かりました。捜査当局は組織的な犯行も視野に捜査を進めています。記者「パリ検察庁などが会見を行っていまして、容疑者の供述など最新の捜査状況について説明を行っています」パリ検察庁は29日、ルーブル美術館から155億円相当の宝飾品を奪ったとして逮捕された男2人が、事件への関与を一部認める供述をしている