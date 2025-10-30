イスラエル軍はイスラム組織ハマスが停戦合意に違反したとしてガザ全域を空爆し、100人以上が死亡しました。停戦発効以降、最大規模の被害とみられます。イスラエル軍は28日から29日にかけてガザ全域を空爆し、ガザ保健当局によりますと、子ども46人を含む少なくとも104人が死亡しました。イスラエル軍は声明を出し、一連の攻撃で「テロリスト30人を殺害した」と主張したうえで、「再び停戦合意の履行を始めた」としています。ガザ