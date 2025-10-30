º£Ç¯¡¢·ÝÆ»50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿±é²Î²Î¼êºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤Î50Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉÔÊÑ¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÄï»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯1·îÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö¥«¥à¥¤Ì¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¡£¡þ¡þ¡þÃËÀ­²Î¼ê½é¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ3´§Ã£À®¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï40²ó½Ð¾ì¡£¤Þ¤µ¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤¬³Ú´ï¤Î²Î¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÃÎð¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¤À¡£¸æÇ¯75ºÐ¡£º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì²ÎÀ¼¤Î°Ý»ý¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°