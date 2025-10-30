アメリカと中国の首脳会談がきょう、韓国で行われます。高まっていた両国の緊張が緩和に向かうのかが焦点です。アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が中国の習近平国家主席ときょう午前11時から韓国で会談すると発表しました。対面での会談は第2次トランプ政権の発足後初めてで、中国によるレアアースの輸出規制に対抗しアメリカが100％の関税に言及するなどして高まっていた両国の緊張が緩和に向かうのかが焦点です。ベッ