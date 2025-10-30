日本時間午前３時に発表になったＦＯＭＣの結果を受けて、為替市場はややドル高の反応を見せている。予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施したが、投票が割れていた。トランプ大統領に近いミラン理事が０．５０％の大幅利下げを主張して反対票を投じたことは想定内だが、シュミッド・カンザスシティー連銀総裁が据え置きを主張し、反対票を投じたことはやや驚きとなった。 ドル円は１５２．４５円付近に一時上